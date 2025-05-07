İşte Entegre Sınır Güvenliği Planı

Detaylandırırsak Türkiye’nin hudut güvenliği ve terörle mücadelesinde geleneksel stratejisi şu şekilde belirlenmişti:

ABD’NİN TERÖRE DESTEĞİ

ABD’nin en son Suriye örneğinde görüldüğü üzere silahlı devlet dışı aktörlere verdiği destek ve PKK/YPG’nin, DEAŞ karşısında en etkin ortaklarından biri olarak tanıtılması ABD basınında ve ABD’li siyasetçiler arasında PKK/KCK-PYD/YPG-SDG terör örgütüne karşı sempatinin, uluslararası alanda görünürlüklerinin ve örgüte katılımların artmasına neden oldu.

ULUSLARARASI ALANA TAŞINDI

ABD’nin sağladığı silah, finans ve istihbarat desteğiyle terör örgütü kontrol sahasını genişletip, askeri ve ekonomik gücünü pekiştirdi. Terör örgütüne ABD tarafından verilen destek, uluslararası alanda örgüte yönelik siyasi mücadeleyi de zorlaştırdı.

YENİ STRATEJİLER

Devlet dışı silahlı aktörlerin ve terör örgütlerinin güçlendiği Suriye topraklarının Türkiye’yi yeni tehdit ve sorunlarla karşı karşıya bırakması, ülkemizin değişen şartlara göre yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kıldı. Bu çerçevede Türkiye tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile Suriye sınır hattında bir güvenlik koridoru tesis edilmesi sağlandı.

REKLAM İRAN’IN ÇABALARI İran da Suriye’de devlet dışı aktörleri kullanırken bunlar arasında bilhassa PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile ilişkileri Türkiye’nin milli menfaatlerini menfi etkileyen bir husus olarak kayda geçti. Türkiye karşıtlığı ekseninde buluşan İran ile PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü arasındaki pragmatik işbirliği, örgüt içerisinde İran yanlısı kanadın da etkisiyle sürüyor. Bununla birlikte örgüt üzerindeki ABD ve Rusya etkisi, İran’ın PYD/YPG terör örgütüyle ilişkilerini sınırlandıran bir husustur. Komşu ülkelerin istikrarsızlaştırılarak güç kazanmalarının engellenmesi, bölgesel rekabette İran’ın öne geçmesi, Türkiye’nin bölgede etkinliğinin sınırlandırılması ve komşu ülkelerin kendine ve Şii milislere muhtaç hale getirilmesi maksadıyla uygulanan politikalar, bölgenin huzur ve güvenliği açısından risk teşkil ediyor. REKLAM IRAK’IN ETKİSİ İran açısından bölgede önem taşıyan ve nüfuz alanının muhafaza edilmesi gereken diğer bir ülke ise Irak’tır. Bu çerçevede İran, Irak’ta devlet dışı aktör teşkil edilmesinde ve mevcut olanların desteklenmesinde aktif rol üstlenmektedir. Bilhassa ABD tarafından Irak’ın işgalini müteakip Irak’ta kademeli olarak siyaset ve güvenlik alanındaki etkisi artan İran, DEAŞ’la mücadele kapsamında teşkilatlanmalarını büyüterek siyasi ve ekonomik alanda da etkinlikleri artan Şii milis grupları üzerinden bu ülkedeki tesirini tahkim etmektedir.

RUSYA-PKK İLİŞKİSİ Yine kuruluşundan itibaren PKK/KCK ile yakın temasta olan Ruslar, PKK/KCK’nın sivil toplum örgütü kisvesi altında ülkesinde faaliyet göstermesine izin vermiş ve Soğuk Savaş’ın bitişi ile birlikte Balkanlarda, Kafkasya’da ve Orta Asya’da rekabet içine girdiği Türkiye’ye karşı bu terör örgütünü bir araç olarak kullanan başlıca aktörlerden olmuştur. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 2000’li yılların başından itibaren hızla gelişmeye başlaması ile PKK/KCK meselesi geri planda kalsa da PKK/KCK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’nin Suriye İç Savaşı’ndaki rolü, Rusya ile bölücü terör örgütünün işbirliğinde yeni bir sayfanın açılmasına vesile oldu. REKLAM PKK’yı terör örgütü olarak tanımayan Rusya, PYD/YPG’yi de terör örgütü olarak nitelendirmemiş ve bu örgütün 2016 yılında Moskova’da bir ofis açmasına müsaade etmiştir. PYD/YPG mensubu teröristleri, Cenevre ve Astana süreçlerine dahil etmek isteyen Rusya, bu amacına ulaşamasa da üzerinde çalıştığı Anayasa taslağında, Suriye’deki Kürtlere, “kültürel özerklik” verilmesi yönündeki teklifini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

ABD-PKK TİCARİ İLİŞKİSİ ABD Yönetimi Mart 2023’ten itibaren Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yaptırım muafiyeti getirmeye ve ABD firmaları dahil yabancılara yatırım imkanı sağlamaya yönelik adımlar atmaktadır. Esasen bu yaptırım muafiyetlerinin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG kontrolünde olan bölgelere yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ’tan temizlenen El Bab, Cerablus ve Azez, Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad ve Resulayn ABD Hazine Bakanlığı’nın yatırım izni verdiği bölgeler arasında yer alırken ZDH ile PKK/YPG’den temizlenen Afrin ve Suriye’nin kuzeyinde en çok sivilin yaşadığı İdlib bölgesinin kapsam dışında tutulması dikkat çekicidir. Sonuç olarak ABD’nin Suriye kuzeyinde yaptırım muafiyeti adımlarının esasen PKK/YPG’yi meşrulaştırma çabası olduğu, bölge halkı arasında ayrımcı bir yaklaşım sergilediği ve başta Arap aşiretleri olmak üzere bölgede yaşayan kardeş aşiretler arasında fitne ve huzursuzluk oluşturma gayreti gösterdiği dikkat çekiyor.

REKLAM ENTEGRE SINIR GÜVENLİĞİ Suriye, Irak ve İran sınır hattında terörle mücadele, kaçakçılığın ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi ile sınır güvenliğinin sağlanması maksadıyla Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında güvenlik duvarları, devriye yolları ve gözetleme sistemleri inşa ediliyor. Terör örgütlerinin yurt içindeki yapılanmalarını desteklemek ve eylemler düzenlemek maksadıyla Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin tesis edilemediği bölgelerden veya anılan sistemlerin altında gedik/geçit/tünel açmak suretiyle terörist aktarımlarını yapabildiği gibi söz konusu bölgelerin kaçakçılık faaliyetleri maksadıyla da kullanıldığı tespit edilmiş durumda. Bununla birlikte son dönemde ülkemizden Suriye ve Irak’a akan nehirler üzerinden dalış ekipmanları kullanılmak suretiyle yasa dışı geçişlerin yapılmaya çalışıldığı yönünde bilgiler de intikal ediyor. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin tesis edilemediği bölgelerden ve nehirlerden yasa dışı geçişleri engellemek maksadıyla gerekli fiziki güvenlik tedbirlerinin kademeli olarak (Uzaktan komutalı hedef tespit ve imha sistemleri su altı radar sistemlerinin kurulması) alınmasının sınır hattındaki duvar sistemlerinin altında açılan gedik, geçiş ve tüneller üzerinden kaçakçılık ve aktarım faaliyetlerini engellemek amacıyla kurulacak yer altı tespit sistemleri (MİDAS/Çok Amaçlı Akıllı Dağıtık Akustik Algılayıcı) yakında devreye sokulacak.