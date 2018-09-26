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İşte Ersun Yanal gerçekleri

26.09.2018 - 09:21 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de bir grup taraftar tarafından Cocu'nun yerine getirilmesi istenen Ersun Yanal'ın sarı-lacivertlilere dönmesinin önünde bazı engeller var. İşte Ersun Yanal ve Fenerbahçe gerçekleri...

  • 1 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Fenerbahçe'de 1-1 biten Beşiktaş derbisinin sonucu taraftarı mutlu etmedi, Fırat Aydınus'un son düdüğünün ardından tribünler "Ersun Yanal" tezahüratlarıyla inledi.

  • 2 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Cocu'nun sezon başından bu yana takımı oturtamaması ve alınan sonuçlar, taraftardaki kredisini bitirirken, sarılacivertliler maç sonrasında Başkan Ali Koç'a isteklerini yinelediler.

     

  • 3 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Başkan, "Hani sabredecektiniz? Çok insafsızsınız"diyerek sitem etse de, Fenerbahçe taraftarının isteği ortada. Peki bu işin oluru var mı?

  • 4 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Sabah'ın haberine göre; tüm detaylarına kadar Fenerbahçe ve Ersun Yanal gerçeği.

  • 5 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    PHİLLİP COCU ŞU ANDA GİTMİYOR

    Ersun Yanal'ın kısa vadede takımın başına geçmesi zor görünüyor. Çünkü derbi maçın ilk yarısında oynanan futbol yöneticileri memnun etti. Cocu'nun gönderilmesi fikri şimdilik rafa kalktı.

  • 6 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Ali Koç'un ifadesiyle "Büyük bir facia olmazsa" Hollandalı ocak ayına kadar takımın başında kalacak. Bu süreç içerisinde teknik direktör değişimi mümkün değil.

  • 7 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    COMOLLİ KALIRSA İMKANSIZ!

    Cocu ayrılsa bile, Damien Comolli faktörü Ersun Yanal'ın önündeki en büyük engel. Yanal, başında bir sportif direktörle göreve gelmek istemez.

  • 8 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Zaten bunu bilen Comolli de yeni bir teknik direktör seçerken Yanal'ı listenin sonlarına atacaktır. Cocu ile birlikte Comolli de görevden alınmazsa Yanal'ın ikinci kez Fenerbahçe'de göreve gelmesi imkansız.

  • 9 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    'HAYALİMİ ANLAMAMIŞSINIZ'

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, seçim sürecindeki söylemleri de Ersun Yanal'ın önünde engel olarak duruyor.

  • 10 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Koç, başkan olmadan önce kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldiği bir organizasyonda kendisine yöneltilen Ersun Yanal sorusuna "Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamamışsınız" yanıtını vermiş ve polemiklerin önünü tıkamıştı.

  • 11 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    İKİ SEZONU TAMAMLAYAMADI

    Tüm bu etkenlerin yanı sıra Ersun Yanal büyük takımlarda uzun vadeli plan kuramamasıyla dikkat çekiyor.

  • 12 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Fenerbahçe'nin yanı sıra tam üç kez göreve geldiği Trabzonspor'da hiç iki sezonu tamamlayamadı.

  • 13 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Bu özelliğiyle Ersun Yanal, Ali Koç ve yönetiminin hayal ettiği uzun vadeli yatırım yapılacak teknik direktör profiline uymuyor.

     

  • 14 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    "FUTBOLCULAR COCU'NUN GİDECEĞİNİ HİSSETTİ"

    Takvim'in haberine göre ise; Zagreb faciası sonrası koltuğu sallanan Cocu'nu derbi sonrası biraz zaman kazansa da Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği çok da parlak görünmüyor.

     

  • 15 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    Kulüpten bir yetkili, futbolcuların tamamının Cocu'nun gideceğini hissettiğini ve bu durumun otorite boşluğuna sebep olduğunu söyledi. İşte takımdaki son durum:

  • 16 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
    16 | 21

    1- Futbolcular ​Cocu'nun gideceğini hissetti… Bu nedenle taşın altına elini sokmuyor…

  • 17 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    2- Oyuncular takımın kurgusu ve sistemi hakkında hoca ile aynı fikirde değil…

  • 18 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    3- Orta sahanın dirençsiz oluşu nedeniyle hem savunma oyuncuları yıpranıyor… Hem de hücum yeterince beslenemiyor… Futbolcular kendilerinin kalitesiz gözükmesinden rahatsızlık duyuyor.

  • 19 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
    19 | 21

    4- Oyuncular böyle giderse tüm özgüvenlerini yitirecek…

  • 20 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    5- Zagreb maçında saha içindeki travma da bunun sonucu…

  • 21 İşte Ersun Yanal gerçekleri (Fenerbahçe haberleri)
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    6- Volkan, Soldado, Mehmet Ekici gibi isimler günah keçisi seçilmelerinden rahatsız. Bu nedenle gelen teklifleri değerlendirip gitmeyi düşünüyorlar.

 

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