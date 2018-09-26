Fenerbahçe'de bir grup taraftar tarafından Cocu'nun yerine getirilmesi istenen Ersun Yanal'ın sarı-lacivertlilere dönmesinin önünde bazı engeller var. İşte Ersun Yanal ve Fenerbahçe gerçekleri...
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Fenerbahçe'de 1-1 biten Beşiktaş derbisinin sonucu taraftarı mutlu etmedi, Fırat Aydınus'un son düdüğünün ardından tribünler "Ersun Yanal" tezahüratlarıyla inledi.
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Cocu'nun sezon başından bu yana takımı oturtamaması ve alınan sonuçlar, taraftardaki kredisini bitirirken, sarılacivertliler maç sonrasında Başkan Ali Koç'a isteklerini yinelediler.
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Başkan, "Hani sabredecektiniz? Çok insafsızsınız"diyerek sitem etse de, Fenerbahçe taraftarının isteği ortada. Peki bu işin oluru var mı?
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Sabah'ın haberine göre; tüm detaylarına kadar Fenerbahçe ve Ersun Yanal gerçeği.
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PHİLLİP COCU ŞU ANDA GİTMİYOR
Ersun Yanal'ın kısa vadede takımın başına geçmesi zor görünüyor. Çünkü derbi maçın ilk yarısında oynanan futbol yöneticileri memnun etti. Cocu'nun gönderilmesi fikri şimdilik rafa kalktı.
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Ali Koç'un ifadesiyle "Büyük bir facia olmazsa" Hollandalı ocak ayına kadar takımın başında kalacak. Bu süreç içerisinde teknik direktör değişimi mümkün değil.
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COMOLLİ KALIRSA İMKANSIZ!
Cocu ayrılsa bile, Damien Comolli faktörü Ersun Yanal'ın önündeki en büyük engel. Yanal, başında bir sportif direktörle göreve gelmek istemez.
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Zaten bunu bilen Comolli de yeni bir teknik direktör seçerken Yanal'ı listenin sonlarına atacaktır. Cocu ile birlikte Comolli de görevden alınmazsa Yanal'ın ikinci kez Fenerbahçe'de göreve gelmesi imkansız.
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'HAYALİMİ ANLAMAMIŞSINIZ'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, seçim sürecindeki söylemleri de Ersun Yanal'ın önünde engel olarak duruyor.
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Koç, başkan olmadan önce kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldiği bir organizasyonda kendisine yöneltilen Ersun Yanal sorusuna "Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamamışsınız" yanıtını vermiş ve polemiklerin önünü tıkamıştı.
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İKİ SEZONU TAMAMLAYAMADI
Tüm bu etkenlerin yanı sıra Ersun Yanal büyük takımlarda uzun vadeli plan kuramamasıyla dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe'nin yanı sıra tam üç kez göreve geldiği Trabzonspor'da hiç iki sezonu tamamlayamadı.
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Bu özelliğiyle Ersun Yanal, Ali Koç ve yönetiminin hayal ettiği uzun vadeli yatırım yapılacak teknik direktör profiline uymuyor.
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"FUTBOLCULAR COCU'NUN GİDECEĞİNİ HİSSETTİ"
Takvim'in haberine göre ise; Zagreb faciası sonrası koltuğu sallanan Cocu'nu derbi sonrası biraz zaman kazansa da Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği çok da parlak görünmüyor.
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Kulüpten bir yetkili, futbolcuların tamamının Cocu'nun gideceğini hissettiğini ve bu durumun otorite boşluğuna sebep olduğunu söyledi. İşte takımdaki son durum:
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1- Futbolcular Cocu'nun gideceğini hissetti… Bu nedenle taşın altına elini sokmuyor…
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2- Oyuncular takımın kurgusu ve sistemi hakkında hoca ile aynı fikirde değil…
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3- Orta sahanın dirençsiz oluşu nedeniyle hem savunma oyuncuları yıpranıyor… Hem de hücum yeterince beslenemiyor… Futbolcular kendilerinin kalitesiz gözükmesinden rahatsızlık duyuyor.
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4- Oyuncular böyle giderse tüm özgüvenlerini yitirecek…
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5- Zagreb maçında saha içindeki travma da bunun sonucu…
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6- Volkan, Soldado, Mehmet Ekici gibi isimler günah keçisi seçilmelerinden rahatsız. Bu nedenle gelen teklifleri değerlendirip gitmeyi düşünüyorlar.
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