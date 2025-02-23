İşte farklı yüz şekillerine göre uygulanması gereken makyaj tüyoları!

Makyaj, yüz hatlarını en iyi şekilde vurgulamanın en keyifli yollarından biri. Ancak her trend her yüz şekline uygun olmayabilir. Yüz şeklinizi belirleyerek doğru makyaj teknikleriyle güzelliğinizi öne çıkarmaya ne dersiniz?

YÜZ ŞEKLİNİZİ NASIL BELİRLERSİNİZ?

Yüz şeklinizi belirlemek için aşağıdaki ölçüm noktalarına dikkat edin:

Alın genişliği: Saç çizgisinin en geniş noktasından diğer tarafına kadar olan mesafe.

Elmacık kemiği genişliği: Elmacık kemiklerinizin en çıkık noktaları arasındaki mesafe.

Çene hattı genişliği: Çene kemiğini belirleyen en geniş noktalardan birine kadar olan mesafe, bu mesafeyi ikiyle çarpabilirsiniz.

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Yüz uzunluğu: Alın ortasından çene ucuna kadar olan mesafe.

Bu ölçüleri baz alarak yüz şeklinizi belirleyebilir ve makyajınızı buna göre uygulayabilirsiniz.

KALP ŞEKLİNDE YÜZLER İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI

Kalp şeklinde bir yüzünüz varsa, alnınız ve elmacık kemikleriniz geniştir ancak çene hattınız daha dardır.

Allık: Gülümseyerek allığı yanaklarınızın en çıkık noktasına uygulayın ve saç diplerine doğru yayın.

Kaşlar: Yuvarlak kaşlar yüzünüz daha yumuşak gösterebilir.

Gözler: Yumuşak göz makyajları ve ince eyeliner tercih edebilirsiniz.

Dudaklar: Canlı renklerde rujlarla dikkatleri dudaklara çekebilirsiniz.

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YUVARLAK YÜZLER İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI

Yuvarlak yüzün en belirgin özelliği, genişliğinin uzunluğuna yakın olmasıdır.

Bronzer: Yüzün dış hatlarına ve elmacık kemiklerinin altına bronzer uygularsanız, daha belirgin hatlar yaratabilirsiniz.

Kaşlar: Yüksek kavisli kaşlar yüzü uzun gösterebilir.

Göz makyajı: Dumanlı göz makyajları ile belirgin bir etki yaratabilirsiniz.

Allık: Yanaklara uygulanan allık yüzü yukarı doğru daha uzun gösterecektir.

KARE YÜZLER İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI

Kare yüz hatları belirgin bir çene ve geniş bir alnı içerir.

Bronzer: Çene hattını ve alın köşelerini yumuşatmak için bronzer kullanabilirsiniz.

Allık: Hafif bir şekilde elmacık kemiklerine uygulayabilirsiniz.