Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 4-2'lik Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle kapatarak moral depolayan Galatasaray'da gözler transfere dönerken santrfor takviyesi için flaş girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler, Kolombiyalı yıldız Falcao'nun peşine düştü!

Galatasaray, bu sene Ligue 1'de sıkıntılı günler geçiren ve aradığı çıkışı Thierry Henry'le de bulamayan Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'yu 1,5 yıllığına kiralamak istiyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre 32 yaşındaki golcü oyuncu ise 1,5 yıllık anlaşmaya sıcak bakmazken 2,5 yıllık bir sözleşme istiyor.

UEFA ile FFP anlaşması yapan Galatasaray'ın önündeki diğer bir engel ise Kolombiyalı yıldızın yıllık maaşı. Monaco'da 9 milyon Euro net garanti ücret kazanan Falcao için 1,5 yılda 13 milyon Euro'yu gözden çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu transferi FFP kriterlerine uygun hale getirmeye çalışıyor. Galatasaray ayrıca Falcao için kiralama ücreti de ödememek için girişimlerde bulunuyor.

Bu sezon 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 21 maçta forma giyen Radamel Falcao, 7 gol attı 2 de asist yaptı.

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