Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMobiliPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu! iPhone 12 fiyatı ne kadar?
ABONE OL

Apple, Türkiye’de iPhone 12 için 10 bin TL ile 20 bin TL arasında fiyat açıkladı

Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 12’nin Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Buna göre en ucuz iPhone 12 modeli olan iPhone 12 mini’nin fiyatı 9 bin 999 TL’den başlarken, en üst ve de en pahalı olan iPhone 12 Pro Max’in fiyatı ise 16 bin 999 TL’den başlayıp, 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.. İşte 4 farklı model ve 3 farklı depolama seçeneğine göre iPhone 12 Türkiye fiyatları...

iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu! iPhone 12 fiyatı ne kadar?
Necdet Çalışkan

Apple, 13 Ekim’de tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları resmen belli oldu. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisi fiyatları, Apple'ın internet sitesi üzerinden bugün açıklandı. Buna göre iPhone 12 modellerinde 9 bin 999 TL’den başlayan Türkiye fiyatları 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişler 27 Kasım'da alınmaya başlanacak. Bu iki modelin Türkiye'deki tüketicilere 4 Aralık itibariye sunulması planlanıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.

Yeni iPhone’lar arasında en düşük fiyata sahip model olan 64 GB’lik iPhone 12 mini’nin satış fiyatı 9 bin 999 TL olarak duyurulurken, en yüksek fiyatlı iPhone 12 modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max için ise fiyat etiketi 16 bin 999 TL ile 19 bin 999 TL arasında değişiyor.

Apple’ın online mağazası üzerinde ön siparişe açılan iPhone 12 serisinde model model fiyatlar şu şekilde:


iPHONE 12 MİNİ FİYATLARI

iPhone 12 miniTürkiye Fiyatı (TL)ABD Fiyatı ($)
64 GB9999729
128 GB10499779
256 GB11499879

iPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12Türkiye Fiyatı (TL)ABD Fiyatı ($)
64 GB10999829
128 GB11499879
256 GB12499979


iPHONE 12 PRO FİYATLARI

iPhone 12 ProTürkiye Fiyatı (TL)ABD Fiyatı ($)
128 GB14999999
256 GB159991099
512 GB179991299

iPHONE 12 PRO MAX FİYATLARI

iPhone 12 Pro MaxTürkiye Fiyatı (TL)ABD Fiyatı ($)
128 GB169991099
256 GB179991199
512 GB199991399

Bu arada Apple’ın iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son verdiğini de hatırlatalım.

iPhone 12 modellerinden herhangi birini alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar. Kulaklık ve şarj adaptörü için ise bu yüksek cihaz fiyatlarının üzerine ek bir masraf daha yapmak durumunda kalacaklar.

KILIFI İLE 1299 TL'Yİ BULUYOR

Apple'ın iPhone 12 modelleri ile birlikte tanıttığı kablosuz şarj özellikli MagSafe kılıflarının Türkiye fiyatları da açıklandı.

iPhone 12 modelleri için MagSafe özellikli Silikon Kılıfın fiyatı 499 TL olurken, deri kılıfın fiyatı ise 599 TL oldu. iPhone 12 modeleri içi MagSafe özellikli "Deri Zarf Kılıf"ın Türkiye fiyat ise 1299 TL olarak açıklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Honor Watch GS Pro Türkiye fiyatı ne kadar? Honor Watch GS Pro özellikleri neler?
TEKNOLOJİHonor Watch GS Pro satışa çıktı
Akıllı saat Honor Watch GS Pro Türkiye’de satışa çıktı - Haberler
TEKNOLOJİ14 testten geçti, Türkiye'ye geldi
Twitter Fleet nedir? Twitter'da Fleetleme (Hikaye) nasıl yapılır? TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİBir 'Fleet' yetti!
Twitter hikaye özelliği nasıl yapılır? Twitter story özelliği açıldı! Twitter Fleets nedir ve nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİTwitter hikaye özelliği nasıl yapılır?
PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı! PlayStation 5 özellikleri neler? PS5 fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİPlayStation 5 satışa çıktı!
PlayStation 5 Türkiye'de, işte özellikleri, fiyatı ve ilk oyunları!
TEKNOLOJİPlayStation 5 Türkiye'de!
Ticari iletilerde yeni dönem! 11 gün kaldı! - Haberler
TEKNOLOJİİYS için son 11 gün...Neler değişecek?
Sony Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 özellikleri nelerdir?
TEKNOLOJİPlaystation 5 Türkiye fiyatı ve özellikleri
Tüketiciler 2030'da 5G'ye 31 trilyon dolar harcayacak! Haberler
TEKNOLOJİ10 yılda 31 trilyon dolarlık pazar!
Twitter'ın güvenliğinden artık o sorumlu! Haberler
TEKNOLOJİPentagon’dan Twitter’a...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X