- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. Bunun ardından da 6 gün kendisinden haber alınamadı. Aramalar sonucunda gencin son olarak Belgrad Ormanı'nda tuvalete giriş için İstanbulkart'ını kullandığı tespit edildi. Kartı kullanarak tuvalete girerken güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan Duman'ın bulmak için bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.
ALKOL ŞİŞESİ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde gencin, İstanbulkart'ı kullandığı yerin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Polis olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcı Burak Çerkez olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede; gencin alkol almış olabileceği değerlendirilirken, ceset üzerinde herhangi bir darp, delici ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme raporuna ise bir kısmı tüketilmiş antidepresan ilacı bulunduğu da yansıdı.
ÖLÜMÜ ADLİ TIP ÇÖZECEK
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Arda Duman'ın cesedi Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Gencin ailesi hastaneye teşhis için çağrılırken, teşhis yapılmasının ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi. İntihar olasılığının yanı sıra gencin kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılabileceği belirtildi.
AKUT TARAFINDAN BULUNDU
AKUT Arama Kurtarma Derneği basın biriminden yapılan açıklamada; Arda Duman'ın cep telefonundan alınan son sinyal, baz istasyonu bilgileri üzerinden belirlenen riskli alanın daraltılmasıyla, saat 21.00 civarında cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.
AKUT açıklamasında, 6 gündür haber alınamadığı bilgisi ve ailesinin ihbarı üzerine 27 Mart akşam saatlerinde arama çalışmaların başlatıldığı belirtilerek, "Çarşamba akşamı başlayan arama çalışmaları; AKUT, AFAD ve polis ekipleri tarafından ortak yürütüldü. AKUT Eskişehir ekibinden gelen K9 Köpekli Arama ekibi de devreye girerek iz takibi yaptı. Bu takip üzerine belirlenen noktalara arama ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde AKUT sahaya ikinci ekibi de çıkardı. Aramalar ikinci gün AKUT, AFAD, JAK, Emniyet, IHH, MAKUD, YÜDAK, Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve İstanbul Oryantiring ekibinin de desteğiyle devam etti. Alanlara bölünerek devam eden çalışmalar belirli değerlendirmelere göre ekibimizin sınırlandırdığı alanda yoğunlaştı. Gün içerisinde savcılıktan alınan HTS Baz İstasyonu Rapor analizi de bu alanı doğruladı. Cep telefonundan son sinyal alınan bölge, sinyali sağlayan baz istasyonu vb kriterler üzerinden belirlenen alan biraz daha daraltıldı. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Arda Duman'ın cansız bedeni yaklaşık 21.00 civarında belirlenen bu alanda AKUT ekipleri tarafından bulundu" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.