İşte kış aylarında iştah artmasının ve kilo alınmasının nedenleri

Mevsimlerin sağlığımız üzerine etkisini hepimiz biliyoruz peki estetik görüntümüz üzerine de etkisi var desek? Elbette bu etkiler mevsimin kendisinden kaynaklanmıyor, mevsimin davranışlarımız üzerinde meydana getirdiği değişikliklerden kaynaklanıyor... Sıcak yaz günlerinde tiril tiril elbiselerimizle sahil kenarında, parklarda, bahçelerde dolaşmaktan çok keyif alıyoruz. Ancak havalar soğuyunca elbiselerimiz gibi seçtiğimiz mekanlar da değişiyor, biz de kapalı mekanlara yöneliyoruz. Bu basit değişim bile kış aylarında iştahımızın artması ve kilo almamız üzerinde etkili oluyor!

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Kış aylarında kilo almamızın en büyük nedeni elbette hareketimizin gözle görülür derece azalması. Yaz aylarında kısa mesafeleri yürüyerek gitmeyi tercih ederken ya da akşamları evde oturmak yerine çıkıp bir yürüyüş yapmak konusunda hevesli olurken soğuk kış günlerinde bu yürüyüş ve dışarıda vakit geçirme konusu bizim için pek de çekici olmuyor. Günlük hayatın içinde işten ya da okuldan bize kalan süreyi sıcacık evimizde, battaniyeye sarılıp değerlendirmeyi tercih ediyoruz! Hareketsizlik metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alınmasına neden oluyor...

Battaniye altında sıcacık evimizde ekrana bakarak geçirdiğimiz geceler elbette kuru kuru geçmiyor. Muhakkak yanına atıştırmalık bir şeyler de ekleniyor... Bu atıştırmalıklar ise çoğunlukla paketli gıdalara, işlenmiş besinlere ve yağ oranı yüksek yemişlere yönelmemize neden oluyor. Yaz akşamlarında atıştırdıklarımız bir dilim karpuz ya da bir avuçken kış aylarında bu atıştırmalıklar da değişiyor...

Kış aylarının bir negatif etkisi de güneş ışığına yeterince maruz kalmadığımız için vücutta meydana gelecek D vitamini eksiklikleridir. D vitamini güneş sayesinde sentezlenebilir ve kullanılabilir. Güneş ışınlarından mahrum kalmak D vitamini ile birlikte serotonin hormonunun azalmasına da yol açar. Pek çoğumuzun mutluluk hormonu diye bildiği serotonin vücudun açlık-tokluk dengesinin sağlanmasında da görev alır. Serotonin eksikliğinde iştah artması sık görülür.

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Kış aylarında günler kısa geceler ise alabildiğine uzundur. Uzun kış geceleri daha çok yemek yeme isteği uyandırır. Havanın erken kararması bütün gece daha fazla atıştırmalık tüketme ihtiyacı duymanıza neden olur. Yemekler daha erken yenir, uyuyana kadar daha sık acıkılır.