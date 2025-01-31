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        İşte kış aylarında iştah artmasının ve kilo alınmasının nedenleri

        Siz de her bahar mevsiminde ağır diyetler ve yoğun spor programlarına başvurarak verdiğiniz kış kilolarını ışıltılı geçen yaz günlerinin ardından gelen bir sonraki kışta yeniden alanlardan mısınız? Üzülmeyin, yalnız değilsiniz! Kış aylarında iştahın artmasının ya da istemsizce kilo alınmasının bazı biyolojik nedenleri var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:30
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        Mevsimlerin sağlığımız üzerine etkisini hepimiz biliyoruz peki estetik görüntümüz üzerine de etkisi var desek? Elbette bu etkiler mevsimin kendisinden kaynaklanmıyor, mevsimin davranışlarımız üzerinde meydana getirdiği değişikliklerden kaynaklanıyor... Sıcak yaz günlerinde tiril tiril elbiselerimizle sahil kenarında, parklarda, bahçelerde dolaşmaktan çok keyif alıyoruz. Ancak havalar soğuyunca elbiselerimiz gibi seçtiğimiz mekanlar da değişiyor, biz de kapalı mekanlara yöneliyoruz. Bu basit değişim bile kış aylarında iştahımızın artması ve kilo almamız üzerinde etkili oluyor!

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        Kış aylarında kilo almamızın en büyük nedeni elbette hareketimizin gözle görülür derece azalması. Yaz aylarında kısa mesafeleri yürüyerek gitmeyi tercih ederken ya da akşamları evde oturmak yerine çıkıp bir yürüyüş yapmak konusunda hevesli olurken soğuk kış günlerinde bu yürüyüş ve dışarıda vakit geçirme konusu bizim için pek de çekici olmuyor. Günlük hayatın içinde işten ya da okuldan bize kalan süreyi sıcacık evimizde, battaniyeye sarılıp değerlendirmeyi tercih ediyoruz! Hareketsizlik metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alınmasına neden oluyor...

        Battaniye altında sıcacık evimizde ekrana bakarak geçirdiğimiz geceler elbette kuru kuru geçmiyor. Muhakkak yanına atıştırmalık bir şeyler de ekleniyor... Bu atıştırmalıklar ise çoğunlukla paketli gıdalara, işlenmiş besinlere ve yağ oranı yüksek yemişlere yönelmemize neden oluyor. Yaz akşamlarında atıştırdıklarımız bir dilim karpuz ya da bir avuçken kış aylarında bu atıştırmalıklar da değişiyor...

        Kış aylarının bir negatif etkisi de güneş ışığına yeterince maruz kalmadığımız için vücutta meydana gelecek D vitamini eksiklikleridir. D vitamini güneş sayesinde sentezlenebilir ve kullanılabilir. Güneş ışınlarından mahrum kalmak D vitamini ile birlikte serotonin hormonunun azalmasına da yol açar. Pek çoğumuzun mutluluk hormonu diye bildiği serotonin vücudun açlık-tokluk dengesinin sağlanmasında da görev alır. Serotonin eksikliğinde iştah artması sık görülür.

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        Kış aylarında günler kısa geceler ise alabildiğine uzundur. Uzun kış geceleri daha çok yemek yeme isteği uyandırır. Havanın erken kararması bütün gece daha fazla atıştırmalık tüketme ihtiyacı duymanıza neden olur. Yemekler daha erken yenir, uyuyana kadar daha sık acıkılır.

        Ayrıca soğuk hava, metabolizmanın yavaşlamasına da neden olur. Vücudumuzun işleyişi her zor şartta hayatta kalmaya programlı olduğu için vücudumuz havalar soğuyunca vücuttaki yağları korumaya, yediklerimizi -özellikle yağ ve şeker oranı yüksek besinler tüketiyorsak" daha fazla yağa çevirip enerji depolamaya özen gösterir.

        Yaz aylarında hem havanın sıcak olması hem de tahmin ettiğimizden çok daha hareketli olmamız çok fazla terlememize neden olur. Bu çok fazla terleme bizde su içme ve sıvı tüketme ihtiyacı doğurur. Ancak soğuk kış günlerinde bu ihtiyacı daha az belki de hiç duymayız. Bu da vücudumuzun susuz kalmasına neden olur. Susuz kaldığımızda bazen kendimizi acıkmasak da acıkmış gibi hissederiz. Bu da daha fazla yememize neden olur. Düzenli ve yeterli su içmemek bize yeni alınmış kilolar olarak döner...

        KIŞ AYLARINDAKİ İŞTAH ARTIŞIYLA NASIL MÜCADELE EDERİZ?

        Bu sandığınız kadar zor değil ya da mucizevi formüllere ihtiyacınız yok. Bu durumla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsanız yapacağınız ilk şey günlük hareketinizi artırmak olacaktır. Uzun yürüyüşler yapmak için havaların soğuk olduğunu düşünüyorsanız belki evin içinde yapacağınız küçük egzersizler işinize yarayabilir.

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        Beslenme sisteminizde yapacağınız en önemli değişiklik ise soğuk havaların etkisiyle daha çekici hale gelen kızartmalardan, hamur işlerinden ve yağlı tariflerden uzak durmak... Lif oranı yüksek kış sebzelerine sofralarınızda daha çok yer verir, akşam atıştırmalıklarınızda rafine şekerli tatlılardan ve abur cubur gıdalardan sağlıklı kış meyvelerine ve atıştırmalıklara yöneltirseniz işiniz kolaylaşır. Kış aylarında protein ve lif zengini gıdalar tüketmek vücut yağlanmasıyla başa çıkmanıza yardım eder.

        Bol sıvı tüketmek metabolizmanız üzerinde olumlu etki yaratır. Kış aylarında şekerli ve gazlı içecekler yerine bitki çaylarına yönelmek, yeterince su içmediğinizi düşünüyorsanız masanıza bir sürahi ya da su matarası koymak alışkanlıklarınızı değiştirmenize yardımcı olabilir.

        Kış aylarında evde vakit geçirmeye meyilli olmak sizi sosyal hayattan uzaklaştırır. Sosyal hayattan uzaklaşmak yalnız ve stresli hissetmenize, uyku düzeninizin aksamasına yol açar. Bu stresli, düzensiz uyku rutiniyle ve yalnız hayat da kilo almanıza neden olur o yüzden kış aylarında açık havada değilse bile kapalı mekanlarda sosyal hayatınızı korumaya gayret ederseniz kış kilolarından uzak durmayı başarabilirsiniz.

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