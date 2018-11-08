İşte kız çocukları için saç modelleri...

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BALERİN TOPUZU

Saçı arkaya doğru tarayın, ardından saçı sıkıca at kuyruğu yapın. At kuyruğu yaptığınız saçtan bir tutam ayırın ve kalanıyla bülbül yuvası gibi bir topuz yapın. Son olarak Küçük tutamı da bu topuzun etrafına sarın.