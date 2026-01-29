Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İşte Şampiyonlar Ligi'nden elenenler ve turlayanlar! - Futbol Haberleri

        İşte Şampiyonlar Ligi'nden elenenler ve turlayanlar!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta ve son hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmanın ardından son 16 turu ve play-off bileti alan takımlar belli oldu. Öte yandan Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 01:39 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:39
        İşte elenenler ve turlayanlar!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

        Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 yenildi.

        Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı.

        Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

        Azerbaycan ekibi Karabağ ise deplasmanda Liverpool'a 6-0 mağlup oldu. Karabağ, 10 puanla 22. basamağı elde ederek play-off'lara kaldı.

        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı.

        TUR ATLAYAN TAKIMLAR

        Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

        Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

        ZİRVE ARSENAL'İN OLDU

        İngiltere ekibi Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını ilk sırada tamamladı.

        Arsenal, son haftada Kairat'ı 3-2 mağlup etti ve namağlup şekilde 24 puan topladı.

        Öte yandan doğrudan son 16 turuna yükselen 8 ekibin 5'ini İngiltere Premier Lig takımları oluşturdu. Lider Arsenal'ın yanı sıra Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiltere ekipleri oldu.

        12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

        Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

        Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        PSG (Fransa) - Newcastle United (İngiltere): 1-1

        Manchester City (İngiltere) - Galatasaray: 2-0

        Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

        Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 0-2

        Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 4-1

        Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan): 3-2

        Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): 3-0

        Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2

        Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 4-2

        Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-2

        Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-0

        PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

        Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2

        Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-3

        Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-0

        Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya): 1-0

        Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz): 2-3

        Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 4-1

