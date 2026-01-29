İşte Şampiyonlar Ligi'nden elenenler ve turlayanlar! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta ve son hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmanın ardından son 16 turu ve play-off bileti alan takımlar belli oldu. Öte yandan Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

