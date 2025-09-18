İşte Süper Lig'in en değerli ilk 11'i
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. Toplam değeri 293 milyon Euro'yu bulan kadroda, Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 4 Trabzonspor ve Beşiktaş'tan ise birer futbolcu listede yer aldı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...
Andre Onana - Kaleci (Trabzonspor)
25 milyon Euro
Wilfried Singo - Sağ Bek (Galatasaray)
25 milyon Euro
Davinson Sanchez - Stoper (Galatasaray)
20 milyon Euro
Milan Skriniar Stoper - (Fenerbahçe)
15 milyon Euro
Archie Brown - Sol Bek (Fenerbahçe)
7 milyon Euro
Orkun Kökçü - Merkez Orta Saha (Beşiktaş)
30 milyon Euro
Edson Alvarez - Ön Libero (Fenerbahçe)
25 milyon Euro
Marco Asensio - On Numara (Fenerbahçe)
20 milyon Euro
Leroy Sane - Sağ Kanat (Galatasaray)
32 milyon Euro