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Güvenlik kamerasını izlediler! Hepsi şok oldu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadının kaldırımdaki fidanı kırması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Fidanı büyüten, su verip ilgilenen esnaf Enes Sarı, "Biz dükkanımızı açtığımızda burada bu fidan yoktu. Daha sonra ortaya çıktı biz de yarım metre ulaştırmıştık. Görüntüler şoke etti" dedi

VİZDANSIZ! Son dakika: Finadını kırdı, kameralara böyle yakalandı
Güvenlik kamerasını izlediler! Nasıl kıydın?
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AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 Sokak'ta esnaf olan Enes Sarı, kaldırımda bulunan fidanın kırıldığını fark etmesi üzerine güvenlik kamerasını inceledi.

DÜZENLİ OLARAK SULAYIP İLGİLENDİLER

AA'da yer alan habere göre Sarı, kamera kayıtlarında fidanı yolda yürüyen bir kadının kırdığını gördü. Sarı, iş yerlerinin önünde düzenli olarak sulamasını ve bakımını yaptıkları fidanın yaklaşık yarım metreye ulaştığını belirterek, iş yerini açtıklarında fidanın yerinde olmadığını fark ettiklerini söyledi.

FİDANI TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTI

Güvenlik kamera görüntülerine baktıklarında bir kadının fidanı tekmeleyip, üzerine defalarca basarak kırdığını gördüklerini ifade eden Sarı, duruma şaşırdıklarını kaydetti.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının fidanı ayağıyla kırdıktan sonra üzerine basması ve ardından yoluna devam etmesi yer alıyor.

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