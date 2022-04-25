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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

HABERTURK.COM
  • 01
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %95,5, son 4 yılda ise %133,2 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira 32,9 TL, ortalama kira 3 bin 746 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl oldu. Son 3 aya bakıldığında kiralar ocak ayında %6,3, şubat ayında %13,6, Mart ayında ise %15,7 arttı.

     

    Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale olurken, Endeksa verilerine göre Muğla’da kiralarda yıllık değer artışı %161,4 seviyesinde, ortalama metrekare kira 95 TL, ortalama kira ise 6 bin 416 TL, geri dönüş süresi 18 yıl.  İstanbul’da kiralar son 1 yılda %133,3 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 58 TL, ortalama kira ise 3 bin 846 TL, geri dönüş süresi 16 yıl. 
  • 02
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

     

    Şehirler  

    Metrekare Kira (TL/m2)

    Ortalama Kira (TL)

    Geri Dönüş Süresi (Yıl)

    Yıllık Değişim (%)

    Muğla

    95

    6.416

    18

    161,4
  • 03
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    İstanbul

    58

    3.846

    16

    133,3
  • 04
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Antalya

    53

    3.300

    18

    161,3
  • 05
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    İzmir

    40

    2.904

    20

    100,9
  • 06
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Çanakkale

    27

    1.671

    22

    93,97
  • 07
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Ankara

    26

    2.077

    17

    119,6
  • 08
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Yalova

    25

    2.070

    19

    84,01
  • 09
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Aydın

    24

    1.906

    34

    76,62
  • 10
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Gaziantep

    22

    2.430

    20

    56,37
  • 11
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Mersin

    22

    2.228

    18

    75,69
  • 12
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Sakarya

    22

    1.695

    21

    82,57
  • 13
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Tekirdağ

    22

    1.833

    17

    114,2
  • 14
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Bursa

    21

    1.833

    20

    72,18
  • 15
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Edirne

    21

    1.623

    20

    53,79
  • 16
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kocaeli

    21

    1.734

    20

    102,4
  • 17
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Nevşehir

    21

    1.434

    18

    114,5
  • 18
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Balıkesir

    20

    1.682

    27

    60,14
  • 19
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Eskişehir

    20

    1.350

    22

    66,67
  • 20
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Samsun

    20

    1.650

    21

    85,21
  • 21
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Bartın

    19

    1.222

    26

    103,4
  • 22
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Isparta

    19

    1.086

    22

    57,98
  • 23
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Manisa

    19

    1.540

    23

    77,7
  • 24
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Adana

    18

    1.857

    23

    72,19
  • 25
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Denizli

    18

    1.500

    23

    67,91
  • 26
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Diyarbakır

    18

    2.472

    19

    63,95
  • 27
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Sinop

    18

    1.450

    24

    59,36
  • 28
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Zonguldak

    18

    1.316

    23

    63,8
  • 29
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Düzce

    17

    1.169

    21

    77,42
  • 30
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kırklareli

    17

    1.375

    21

    69,99
  • 31
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Bolu

    16

    1.292

    23

    71,38
  • 32
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Karaman

    16

    1.343

    22

    96,15
  • 33
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Konya

    16

    1.696

    22

    85,83
  • 34
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Muş

    16

    1.089

    14

    104,6
  • 35
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Uşak

    16

    1.250

    21

    61,54
  • 36
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Van

    16

    1.339

    19

    39,79
  • 37
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Aksaray

    15

    1.244

    30

    126,9
  • 38
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Amasya

    15

    1.200

    24

    75,2
  • 39
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Hatay

    15

    1.533

    21

    68,41
  • 40
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kahramanmaraş

    15

    1.736

    21

    46,75
  • 41
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Ordu

    15

    1.341

    26

    69,08
  • 42
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Rize

    15

    1.531

    26

    48,79
  • 43
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Şanlıurfa

    15

    2.044

    19

    48,08
  • 44
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Batman

    14

    1.909

    20

    16,23
  • 45
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Bilecik

    14

    1.199

    20

    64,65
  • 46
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kars

    14

    1.093

    15

    22,63
  • 47
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Çankırı

    14

    1.246

    27

    96,4
  • 48
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Afyonkarahisar

    13

    1.249

    24

    55,85
  • 49
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Burdur

    13

    1.187

    24

    14,51
  • 50
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Erzincan

    13

    1.445

    24

    36,9
  • 51
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Karabük

    13

    1.050

    23

    74,27
  • 52
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kayseri

    13

    1.551

    23

    90,22
  • 53
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kilis

    13

    1.587

    19

    23,89
  • 54
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kütahya

    13

    855

    21

    48,44
  • 55
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Tokat

    13

    1.285

    24

    55,98
  • 56
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Adıyaman

    12

    1.527

    24

    26,99
  • 57
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Artvin

    12

    1.344

    27

    42,51
  • 58
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Bitlis

    12

    1.263

    19

    27,49
  • 59
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Giresun

    12

    1.405

    24

    44
  • 60
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Iğdır

    12

    1.472

    20

    24,4
  • 61
    İşte Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller

    Kastamonu

    12

    1.000

    27

    44,47

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