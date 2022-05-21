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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Makyajla kendini istediği herkese benzetebiliyor

Lucia Pittalis sadece makyaj ve saçla kendini istediği herkese benzetebiliyor. Makyaj sanatçısı, yeteneği sayesinde kimi zaman Johnny Depp, kimi zaman da Kraliçe Elizabeth olabiliyor

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    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Elbette saç ve makyaj, kişinin dış görünüşünü büyük ölçüde değiştirir. Ancak Lucia Pittalis'in çalışmalarına bakınca "Bu kadarına imkan yok" diyeceksiniz. Lucia Pittalis saç, makyaj ve kıyafetle istediği herkese benzeyebiliyor. Makyaj sanatçısı, Johnny Depp'ten Kraliçe Elizabeth'e, Meryl Streep'ten Sylvester Stallone'ye kadar pek çok ikonik isme dönüşebiliyor. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çeken Lucia Pittalis'ten kareler!
  • 02
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Johnny Depp
  • 03
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Edward Scissorhands (Johnny Depp)
  • 04
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Kraliçe Elizabeth
  • 05
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Freddie Mercury
  • 06
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Meryl Streep
  • 07
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Dracula 1931
  • 08
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    David Bowie
  • 09
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Walter White (Bryan Cranston)
  • 10
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Sean Connery
  • 11
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Rambo (Sylvester Stallone)
  • 12
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Harrison Ford
  • 13
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Sean Connery
  • 14
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Boris Karloff (Mumya, 1932)
  • 15
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Tom Selleck
  • 16
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Angela Merkel
  • 17
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Sheldon Cooper (Jim Parsons)
  • 18
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Iggy Pop
  • 19
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Sylvester Stallone
  • 20
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Marlon Brando
  • 21
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Dedektif Clouseau (Pembe Panter)
  • 22
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    James Bond (Daniel Craig )
  • 23
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Meryl Streep
  • 24
    İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

    Roger Waters

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