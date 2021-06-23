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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, son tarih nedir?

Koronavirüs normalleşme adımları kararları açıklanmaya başlayınca ilk akla gelen konulardan biri de işten çıkarma yasağı oldu. Salgına bağlı işsizliğin önüne geçebilmek adına uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili son tarih Mayıs ayında bir kez daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? sorusu araştırılıyor. İşten çıkarma yasağı son tarih

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, son tarih nedir?

Vatandaşın gündeminde işten çıkarma yasağı son tarihi var. Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini ve maddi yükünü hafifletmek adına uygulanan işten çıkarma yasağının Nisan ayında sona ermesi bekleniyordu. Mayıs ayında alınan kararla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı. Peki, 2021 işten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

2021 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

21 Haziran tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısnın ardından işten çıkarma yasağına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Haziran ayı sonuna kadar yeni bir açıklama yapılmaması üzerine işten çıkarma yasağı bu ayın sonunda bitecek.

KOD29 MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR!

İşten çıkarma yasağı karşısında işverenlerin bir bahane olarak kullandığı KOD29 için SGK'dan yeni bir açıklama geldi. Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymadığı için işten çıkartılacak olan işçileri kapsayan KOD29 ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir."

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