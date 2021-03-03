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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği son tarih!

İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Pandemi süreciyle birlikte başlayan kısa çalışma ödeneğinde sona geliniyor. Kısa çalışma ödeneği süresince de işten çıkarma yasağı devam ediyor. İşte, "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği son tarih!

Kısa çalışma ödeneği son tarih ne zaman? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Pandemi süreciyle birlikte başlayan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağında sona geliniyor. Çalışanlar ve iş verenler başta olmak üzere kamuoyunda merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SON TARİH NE ZAMAN?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 31 Mart'a kadar uzatıldı.

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