Johnson'ın yeni hedefi belli oldu mu? 0:00 / 0:00

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İngiliz Daily Telegraph'ın haberine göre, 7 Temmuz'da istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri olmaya hazırlanıyor.

Daily Telegraph'ın aktardığı haberde, görevdeki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gelecek yıl Eylül ayında görevi bırakması halinde koltuğuna istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson oturabilir.

Muhafazakar milletvekili ve savunma seçim komitesi üyesi Richard Drax, Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Her seçkin İngiliz harika bir seçim olacaktır. Eğer gerçekten de Boris Johnson'ın yapmak istediği buysa, elbette bunu desteklerim." dedi.

Drax'ın savunma komitesi meslektaşı Mark Francois şunları söyledi: "İnsanlar muhtemelen yıllarca Boris Johnson'ın mirası hakkında tartışacaklar, ancak açıkça tartışılmaz olan bir şey, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya kesinlikle sadık desteğidir."

Öte yandan ismi açıklanmayan bir Savunma Bakanlığı kaynağı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Johnson'ın adaylığını veto edebileceğine dair şüpheleri olduğunu söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.