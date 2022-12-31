İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

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DHA

Taksim'deki İstiklal Caddesi’nde yeni yıla saatler kala yoğunluk oluştu. Polis, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Taksim’de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst araması yaptı. Atlı polisler ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

VATANDAŞLAR EMİNÖNÜ'NE AKIN ETTİ

Yeni yıla girmeye saatler kala alışverişi son ana bırakan vatandaşlar Eminönü’nde büyük yoğunluk oluşturdu. Özellikle kuruyemiş tezgâhlarının önünden yoğunluk oluşurken yürümekte bile zorlananlar oldu.

Yılbaşı alışverişi denilince akla ilk gelen Eminönü’nde alışverişi son ana bırakanlar büyük yoğunluk oluşturdu. Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyenlerin tercihi ise lokum, kuruyemiş ve sucuk gibi ürünlerden yana oldu.





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