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İstiklal Caddesinde kaybolan çocuğa turist kadın sahip çıktı

İHA

İstiklal Caddesinde annesini kaybeden 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğu gören turist çift, polise haber verdi. Çift, çocuğun ailesi bulunana kadar çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı. Çocuğun annesi ise kaybolan evladını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Bir an olsun elini bırakmadı

Olay, Taksim İstiklal Caddesinde geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek çocuk İstiklal Caddesinde ağlarken görüldü. Durumu fark eden turist çift çocuğun yanına gelerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Küçük çocuğun ağlamaya devam etmesi üzerine kaybolduğunu düşünen turist çift, çocuğu Taksim Meydanının yanında bulunan polis noktasına götürdü. Bunun üzerine polis, çevre ekiplere durumu bildirdi.

TURİST KADIN KAYBOLAN ÇOCUĞU BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

İstiklal Caddesinde ağlarken gördüğü 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu polis noktasına götüren turist kadın, onunla adeta öz annesiymiş gibi ilgilendi, bir an olsun çocuğun elini bırakmadı. Meydanda bulunan ekip aracına bindirilen çocuğa polislerce bisküvi, kek ve su verildi.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çocuğunun kaybolduğunu fark eden Arap turist durumu polise bildirdi. Kadın, verdiği eşkale uyan bir çocuğun Taksim Meydanında bulunan polis noktasında olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine meydanın yanında bulunan polis noktasına giden kadın, kaybolan çocuğunu ekip aracının içerisinde görünce koşarak evladına sarıldı, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre çocuğuyla hasret gideren kadın, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Küçük çocuk da annesine kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Arap turist, kaybolan çocuğuna kendi evladıymış gibi sahip çıkan ve bir an olsun yanından ayrılmayan turistlere ve polislere teşekkür ettikten sonra çocuğunun elini sıkıca tutarak oradan ayrıldı.

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