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        Haberler Gündem Güncel İstiklal'de otomobil tramvaya çarptı! | Son dakika haberleri

        İstiklal'de otomobil tramvaya çarptı!

        İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tramvaya çarptı. Olayda, sürücünün fren yerine gaza basarak o anda caddede ilerleyen tramvaya çarptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:38
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        İstiklal'de otomobil tramvaya çarptı!
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        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yabancı uyruklu sürücünün fren yerine gaza basması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tramvaya çarptı.

        DHA'nın haberine göre kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balo Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne giren yabancı uyruklu sürücü, fren yerine gaza basarak o anda caddede ilerleyen tramvaya çarptı.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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