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İstikşafi ne demek? İstikşafi ne anlama geliyor? İstikşafi TDK

İstikşafi ne demek? Sorusu Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından merak konusu oldu. İşte TDK'da İstikşafi kelimesinin anlamı

İstikşafi ne demek? İstikşafi ne anlama geliyor? İstikşafi TDK

İstikşafi ne demek? İstikşafi ne anlama geliyor? Merak konusu oldu. Bunun sebebi de Türkiye ile Yunanistan arasında bugün İstanbul'da bir görüşme gerçekleşti. 5 yıl aradan sonra yapılan görüşmeye 'istikşafi görüşmeler' denildi.

İSTİKŞAFİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK),“ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

TDK'DAN İSTİKŞAF AÇIKLAMASI

Türk Dil Kurumu (TDK) yetkilileri, “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiğini kaydetti. Sözün “istikşafi" biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer, şunları söyledi:

"Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen 'istikşafi görüş- meler' gibi tamlamalardaki 'istikşaf" ve 'istikşafi', benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce 'exploratory' sözünün çevirisi; 'istikşafi görüşme' sözü ise 'exploratory talks' tamlamasının çevirisidir. Bu durumda 'istikşafi görüşme' tamlaması için 'ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi' gibi anlamlar verilebilir"

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