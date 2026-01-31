Habertürk
Habertürk
        İstinat duvarı çöktü, araçlar zarar gördü

        Hatay'ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 23:30 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:30
        Hatay'da Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Duvarın altında kalan 6 araçta hasar meydana geldi.

        Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, yoğun bakıma alındı. (DHA)

