İstinat duvarı çöktü, araçlar zarar gördü
Hatay'ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu
Giriş: 31.01.2026 - 23:30 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:30
Hatay'da Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Duvarın altında kalan 6 araçta hasar meydana geldi.
Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
