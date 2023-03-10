İstinat duvarına çarpıp takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

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İHA

İzmir'in Selçuk ilçesinde istinat duvarına çarpıp takla atan bir otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza sabah saat 07.30 sıralarında Selçuk-Torbalı karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Selçuk'tan Torbalı istikametine seyir halindeki otomobil kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, kazayı görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde araç içerisinde bulunan İbrahim Tuğcu ve Yiğit Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan Zeynep D. ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Tuğcu ve Yiğit Yılmaz'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.