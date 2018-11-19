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İstismara karşı 7 maddelik genelge
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İstismara karşı 7 maddelik genelge! Cinsel suç mağdurlarının ifadeleri için özel oda

Adalet Bakanlığı, çocuk ve kadınların cinsel dokunulmazlığına dair önemli bir genelge yayımladı. Buna göre, tüm deliller hızlı bir şekilde toplanacak, mağdurların ifadeleri uzmanlar eşliğinde tek seferde ve adli görüşme odalarında alınacak. Habertürk, o odaları görüntüledi

19.11.2018 - 18:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Adalet Bakanlığı, çocuk ve kadınların cinsel dokunulmazlığına dair bir genelge yayımladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla başsavcılıklara gönderilen genelgede, işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesine vurgu yapıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, hassasiyet gösterilmesi gereken 7 madde sıralandı. buna göre,, cinsel dokunulmazlık suçu işlendiğinde savcı hemen soruşturmaya başlayacak ve başsavcıya bilgi verecek. Tüm deliller hızlı bir şekilde toplanacak. Çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde tek seferde alınacak. Soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilecek. Delil veya görüntüleri usule aykırı olarak paylaşanlar hakkında kanuni işlem yapılacak.

 

İFADE ADLİ GÖRÜŞME ODALARINDA ALINACAK

Genelgede, ifade alma işlemlerinde, adliyelerde özel olarak hazırlanan adli görüşme odalarının kullanılması istendi. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Batı Adliyesi’nde bulunan adli görüşme odasında sistemi Habertürk'e anlattı.

“KONUNUN HASSASİYETİNE DİKKAT ÇEKİYORUZ”

Bakanlığın kamu görevlilerinin dikkati çekmek için böyle bir genelge hazırladığını vurgulayan Özdemir, “Genelgemiz konunun hassasiyetine dikkat çekiyor. Yani bu tür suç mağdurlarının kırılgan yapısına, ikincil örselenmelerinin engellemesine dönük uyarılar içeriyor. Kamu görevlilerinin daha hassas bir şekilde çalışmasını, delilleri daha etraflıca değerlendirmelerini ve buna göre işlem yapmalarını öngörüyor” ifadelerini kullandı.

BEKLEME, İFADE ALMA VE GÖZLEM ODASI…

Cinsel suç mağdurlarının özellikle çocuklarının ifadelerinin adliyelerde özel olarak hazırlanan adli görüşme odalarda alınmasının kararlaştırıldığını anlatan Özdemir, bu odalar hakkında da detaylı bilgi verdi. Özdemir, odaların bekleme, ifade alma ve gözlem odası olmak üzere üç bölümden oluştuğunu söyledi.

“PEDAGOG VE PSİKOLOG İFADE ALIYOR”

Bekleme odasında özellikle çocuk mağdurlarının kendilerini ev ortamında hissetmesi için her türlü materyalin bulunduğunu ve mağdurun burada ifade sürecine hazırlandığı aktaran Özdemir şunları kaydetti: “Cinsel mağdur suçları öncelikle bekleme odasına alınıyor. Burada özellikle çocuklar için her materyal mevcut. Televizyon, bilgisayar, oyuncaklar vb. Bu odada pedagog ve psikologlar mağduru ifade sürecine hazırlıyor, ifade alma işlemi ise hemen yan tarafta bulunan ikinci odada yapılıyor. İfade yine uzman pedagog ya da psikolog tarafından alınıyor. Üçüncü oda ise gözlem odası. Bu odada bulunan Cumhuriyet savcısı ifade sürecini ekrandan anlık olarak takip ediyor. İlgili mahkemeler de tüm Türkiye’den bu odaya canlı olarak bağlanıp ifade sürecini takip edebiliyor.”

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