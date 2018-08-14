İsveç'in Göteborg kentinin 4 belediyesi Hjallbo, Trollhattan, Kronogarden, ve Ale'de 80 araba yakıldığı bildirildi.

Şahısların arabaları yakma eylemine, İsveç yerel saati ile 22.00 sularında başladıkları açıklandı. Bir yangının yakınında bulunan yaşlı görgü tanığı şunları söyledi "Üç dört siyah giyimli adam gördüm. İçlerinden biri ateşli molotof kokteylini arabalara doğru attı. Sonra yüksek sesle bir patlama duyuldu" dedi.



İHA'nın haberine göre olayla ilgili açıklamalarda bulunan Göteborg Kurtarma Sevisi, Alarm ve Yönetim Operatörü Dan Lindqvist "Arabalar 5 ayrı bölgede yakıldı. Binek otomobilleri, bir karavan ve küçük bir kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayların çıktığı bölgelerde yangınlar söndürüldü. Yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

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