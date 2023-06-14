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İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'de kritik görüşme

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'de kritik görüşme
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın ev sahipliğinde, bugün saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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