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        Haberler Dünya İsveç'in NATO üyeliği komisyonda

        İsveç'in NATO üyeliği komisyonda

        Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüşecek. Ayrıntıları Habertürk'ten Mahir Kılıç aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:53
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        İsveç'in NATO üyeliği komisyonda
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        AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alacak.

        Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşecek.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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