İsveç kek tarifi, nasıl yapılır?

İSVEÇ KEKİ TARİFİ

Malzemeleri;

1 su bardağı şeker

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

200 gram bitter çikolata

1 paket vanilya

Pudra şekeri (Üzeri için)

Nasıl Yapılır?

Bu içi akışkan içi çıtır çıtır kek tarifi için öncelikle yumurtalar ile şekeri klasik kek tarifinde olduğu gibi köpürene dek çırpın. Çikolataları kırarak benmari usulünde eritin ve tereyağını da ekleyip karıştırın. Elenmiş un, vanilya ya ve kakaoyu da ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak çikolatanızı ekleyip karıştırmayı sürdürün. Yağladığınız kek kalıbına İsveç keki harcınızı dökün. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişecek. Kekinizin dışı çıtır bir kıvam alınca fırından alabilirsiniz. İçi ıslak kalan kekinizi ılıyınca pudra şekeri ile kaplayıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…