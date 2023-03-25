Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İsviçre'den 'NATO ile yoğun işbirliği' çağrısı

İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Süssli, NATO ile sürdürülen işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

İsviçre'den 'NATO ile yoğun işbirliği' çağrısı
AA

İsviçre devlet televizyonu SRF'nin haberine göre, Süssli, Thun bölgesindeki Silah Merkezi'nde, İsviçre ordusunun 2023 yılı faaliyetlerinin sunumuyla ilgili etkinlikte konuştu.

İsviçre Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetleri'nin ardından Kara Kuvvetleri'nin de NATO ile eğitim yapması gerektiğini kaydeden Süssli, İsviçre'nin, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın müttefiklerin saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören 5. maddesi uyarınca yapılan tatbikatlara katılmaya karşı olmadığını da belirtti.

Süssli, NATO ile var olan işbirliklerinin yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Operasyonel prosedür, yapı ve süreçleri kavramanın önemine değinen Süssli, bunun tatbikatlarla da gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Süssli'nin çağrısına siyasi partilerden tepki

Süssli'nin NATO ile ilgili bu talebi, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) ve aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından eleştirildi.

SVP Zürih Ulusal Konsey Üyesi Mauro Tuena, "Bir noktada NATO artık gelip 'artık nitelikle seçim işi bitti' diyecek." dedi.

Bunun, Bir NATO üyesinin saldırıya uğradığı takdirde İsviçre'nin savaşa katılmak zorunda kalacağı anlamına geldiğini belirten Tuena, bu noktada İsviçre'nin tarafsızlığını kaybedeceğini söyledi.

SP Zürih Ulusal Konsey Üyesi Min Li Marti ise Süssli'nin talebinin çoğunluğun desteğini alabileceğini düşünmediğini ve bu konuda birçok endişenin olduğunu kaydetti.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de hortum faciası: Can kaybı 23'e yükseldi
DÜNYA ABD'de hortum faciası: Can kaybı 23'e yükseldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya tepki
DÜNYA Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Ermenistan sınırlarını Putin'e kapattı mı?
DÜNYA Ermenistan sınırlarını Putin'e kapattı
"Dünya, Çin ile ABD arasında bir çatışmayı kaldıramaz"
DÜNYA "Dünya, Çin ile ABD çatışmasını kaldıramaz"
Fransa | Son dakika haberleri: Gözaltı sayısı 457'ye çıktı! İran'dan Fransa'ya "şiddet" kınaması! - Fransa'daki olaylar, gösteriler
DÜNYA Gözaltı sayısı 457'ye çıktı! İran'dan Fransa'ya ...
Son dakika: "Ruanda Oteli" filminin kahramanı Paul Rusesabagina serbest bırakıldı
DÜNYA "Ruanda Oteli" filminin ilham kaynağı serbest!
ABD ve AB, Çin’e karşı ortak deniz tatbikatı yaptı
DÜNYA ABD ve AB, Çin’e karşı ortak deniz tatbikatı yaptı
Yemen'de şiddetli yağış ve selden 9 bini aşkın aile etkilendi
DÜNYA Yemen'de şiddetli yağış ve selden 9 bini aşkın aile ...
Biden'dan İran'a: Halkımızı koruruz
DÜNYA Biden'dan İran'a gözdağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.