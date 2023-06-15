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Haberler Dünya Son dakika: İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklara göre İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokatif gösterinin ardından Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
HABERTURK.COM

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin vuku bulduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Ruch, bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin" altı çizildi.

Görüşmede ayrıca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.

"Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakılmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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