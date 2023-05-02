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İlk ‘Beyaz Bayrak’lı işyerleri belli oluyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından uzun süredir dile getirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in de üzerinde çalıştığı Beyaz Bayrak’ın ilk sahipleri yarın gerçekleştirilecek ödül töreni ile sahiplerini buluyor

İşyerlerine
HABERTURK.COM

Uzun bir dönemdir, kayıt dışı istihdamla mücadelenin önünü açmak için önemli bir adım olacağı belirtilen, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelere 'Beyaz Bayrak' verilmesi uygulamasına yarın itibarıyla geçiş yapılacağı açıklandı.

TİSK’in (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) uzun süredir dile getirdiği ve geçtiğimiz yıl TİSK’in düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından hazırlıklarının yapıldığı belirtilen Beyaz Bayrak uygulamasının detayları yarın düzenlenecek etkinlikte açıklanacağı belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİ İLE İLK 'BEYAZ BAYRAK'LAR VERİLECEK

Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlerin almaya hak kazacakları Beyaz Bayrak, iyi örneklerin teşvik edilmesinde de önemli rol oynayacak.

Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve örnek olan kayıtlı işletmeleri destekleyecek, bu işletmeleri ayrıştıracak Beyaz Bayrak uygulamasının detayları yarın Çalışma Bakanlığı ve TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile açıklanacak. Bu vesile ile, çalışma hayatının uzun süredir beklediği Beyaz Bayrak ilk sahiplerini bulacak. Beyaz Bayrak uygulaması sahibi iş yerlerinin kamunun sağladığı belli teşvik ve uygulamalarda öncelik kazanması gibi iyi uygulamaların yaygınlaşmasını özendirici bazı desteklerin sağlanması da bekleniyor.

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Haberi Hazırlayan : Cem Özenen

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