İtalya, Bologna'da Filistin yanlısı 7 Ekim anma gösterilerini yasakladı

İçişleri Bakanlığının yerel bir temsilcisi, İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentindeki yetkililerin, İtalya genelinde günlerdir devam eden protestolar ve polisle çatışmaların ardından, huzursuzluk riskini gerekçe göstererek bugün yapılması planlanan Filistin yanlısı bir gösterileri yasakladığını duyurdu.

Giovani Palestinesi (Filistinli Gençler) İtalya grubu, 7 Ekim saldırılarının ikinci yıldönümü münasebetiyle Bologna ve Torino şehirlerinde gösteriler düzenlemeyi planlıyordu.

Bologna Valisi Enrico Ricci, "Gösteri kesinlikle yasaklanacak" derken, yerel yetkililer hafta sonunda Roma'da şiddet olaylarının alevlenmesinin ardından olası çatışmalardan endişe ettiklerini söyledi.

Giovani Palestinesi, yasağa rağmen mitinge devam etmeyi planladıklarını doğruladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled'in "7 Ekim katliamını yüceltmeyi amaçlayan girişimleri protesto ettiğini ve etkinliğin iptal edilmesi için İtalyan yetkililerle başarılı bir şekilde çalıştığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'nu durdurması ve aktivistleri gözaltına almasından bu yana İtalya'daki protestoların dördüncü gününde haftasonu yüz binlerce kişi Roma'da protestolara katıldı.