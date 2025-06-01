Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İtalya'da kaybolan Türk öğretmen bulundu | Son dakika haberleri

        İtalya'da kaybolan Türk öğretmen bulundu

        Kahramanmaraş'tan 3 yıl önce İtalya'ya giden Kemal Kanışirin adlı genç iki hafta önce sırra kadem basmıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı gençten sevindirici haber geldi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'daki kayıp Türk bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        28 yaşındaki Kemal Kanışirin 2019 yılında sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun olduktan sonra yaşadığı Kahramanmaraş'ta bir süre atanmayı bekledi.

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, atanamayınca 3 yıl önce İtalya'ya gitti ve Milano'ya yerleşti. Ailesi ve arkadaşları iki hafta önce ortadan kaybolan Kemal Kanışirin için polise kayıp başvurusu yaptı.

        Milano polisi gencin telefon sinyalinin en son İsviçre sınırından alındığını belirleyip araştırmalarını sürdürürken mutlu haber dün akşam saatlerinde geldi. Sosyal medyadaki kayıp ilanlarını gören bir Türk, Duomo meydanında bir kafenin önünde bekleyen kişinin kayıp Kemal Kanışirin olduğunu fark etti. Hem ailesine, hem de polise haber verdi.

        Milano polisinin meydandaki festival alanında bulduğu Kemal Kanışirin "Kaçmadım. Kayıp değilim. Kafamı dinlemek için telefonlarımı kapattım" dedi. Kemal Kanışirin ailesine telefonla "İyiyim merak etmeyin zamanı gelince arayacağım sizi" şeklinde ses kaydı yolladı.

        Kemal Kanışirin'in arkadaşı Faruk Gögremiş "İtalya Milano şehrinde kaybolan kardeşimiz Kemal Kanışirin bulunmuştur. Bulunması esnasında bize desek olan yardımcı olan herkese ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Otoyolda inanılmaz kaza
        Otoyolda inanılmaz kaza
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı