Türk öğretmen İtalya'da kayboldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Kemal Kanışirin 2019 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Kanışirin, atanamayınca 3 yıl önce İtalya'ya gitti ve Milano'ya yerleşti.

Sırrı Berk Arslan'ın haberine göre Kanışirin’den 2 haftan bu yana haber alınamadığı kaydedilirken, ne Türkiye'deki ailesi, ne de İtalya'daki arkadaşlarının kendisine ulaşamadığı belirtildi.

Kemal Kanışirin’in arkadaşı Faruk Göğremiş "Burada bulaşık yıkayıp dönercilerde çalışıyordu. Uzun süre mesai yapıyordu. Bunalıma girince de on 5 gündür kayıp hiçbir yerde ses sedası yok. Bu durumdan ailesi tedirgin. Biz de tedirginiz, arkadaşları tedirgin. Kemal'i bulmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Kemal kendi halinde gariban. Atanamamıştı. Avrupa'ya gelmiş, umuda yolculuk yapmış, bir lokma bir hırka gelmiş. O da kaybolmasın, ölmesin. Geri aramıza kavuşsun" diye konuştu.

15 gün önce en son Milano kentinin Via Varesine bölgesinde görülen gencin akrabalarının başvurusuyla harekete geçen İtalyan polisi, telefon sinyalinin son olarak İsviçre sınırında sinyal verdiğini tespit etti. Şimdi yakınları kendisinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.