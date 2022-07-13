İtalya'da kuraklık krizi: Bazı ürünler tehdit altında! 0:00 / 0:00

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Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya kalan İtalya'da zeytinyağı, risotto pirinci ve domates passata arzı tehdit altında. Kuraklık sebebiyle ürünlerden alınacak verimin ciddi ölçüde etkileneceği ve fiyatların yüzde 50 oranında artmasının beklendiği ifade edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre uzman ithalatçılar, risotto pirinci ve domates için yüzde 50 ve üzerinde fiyat artışına hazırlandıklarını söyledi.

Pazar araştırma grubu Mintec'te analist olan Kyle Holland, İtalyan zeytinyağı üretiminin geçen yıla göre yüzde 20 ila yüzde 30 arasında düşme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Holland, "Zaten zeytin vermeyen bazı zeytin ağaçları görüyoruz, bu sadece toprak nemi seviyeleri kritik derecede düşük olduğunda oluyor. Düşük üretim ve dolayısıyla sınırlı zeytinyağı üretimi önümüzdeki aylarda fiyatların artmasına neden olabilir." dedi.

Filippo Berio'nun İngiltere Genel Müdürü Walter Zanre, "Çok yakında yağmur yağmazsa, zeytin mahsulü önemli ölçüde azalacaktır." dedi. Zanre, kuraklığın kayısı, şeftali ve armut mahsullerini de azaltacağını da sözlerine ekledi.

Mintec'e göre, İtalyan sızma zeytinyağı fiyatları iki yıl önce zaten yüzde 28 arttı, çünkü küresel yemeklik yağ kaynakları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle tedarikte sıkıntı yaşamaya başlandı.

Mintec'e göre, İtalyan pirinci ve domateslerinin maliyeti son iki yılda iki katından fazla arttı.

İtalya'dan pirinç ve domates ithal eden Eurostar Commodities'in CEO'su Jason Bull, "Çiftçiler, Alpler'de her zaman kar varken şu an olmadığını söylüyor, nehirler, göller kuruyor. Çiftçiler ekime devam ediyor ama onları besleyecek su olmadığı için ürünlerin toprakta çürüyeceğinden endişeleniyorlar." dedi.

5 BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın kuzeyindeki beş bölgede kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL ilan edilen bölgelerden geçen ülkenin en büyük ve en uzun ırmağı Po'nun su seviyesinin, kuraklık sebebiyle normalden yüzde 80 daha az olduğu kaydedilmişti.

Uzmanlar, ülke genelinde kuraklık krizinin tarımsal üretimin yüzde 30'unu tehdit ettiğini ve şu ana kadar tarım alanında 3 milyar avroya yakın zarara yol açtığını belirtiyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.