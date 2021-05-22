İtalya'nın Sicilya adasında bir ilk yardım görevlisi, cenaze işlerinden para kazanmak için hastaları ambulansta öldürmekten suçlu bulundu. Mafyayla iş birliği içinde hareket ettiği belirlenen ambulans görevlisi Davide Garofalo ömür boyu hapse mahkum edildi.

Catania kentine bağlı Biancavilla kasabasında yaşanan olayda 46 yaşındaki sedye taşıyıcı Davide Garofalo, 2014-2016 yılları arasında yaşlı bir kadın ve adam ile 55 yaşındaki bir hastayı ambulansta öldürmekten suçlu bulundu. Ağır hasta olan 3 kişinin de damarlarına hava enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Garofalo, cenazelerde ölülerin giydirilip süslenmesi geleneği karşılığında alınan 200-300 euro için hastaları öldürmekle ve bu parayı mafya klanlarıyla paylaşmakla suçlanıyordu.

Savcılık, nitelikli cinayet ve mafya usulü gasp suçlamalarıyla Garofalo hakkında 30 yıl hapis isterken Catania Mahkemesi ömür boyu hapis kararı aldı.

"Ölüm ambulansı" olarak anılan skandal, Le Iene isimli televizyon programı tarafından 2017'de ortaya çıkarılmıştı. Garofalo ile birlikte bir başka ilk yardım görevlisinin daha cenaze işlerinden para almak ve bu parayı mafya klanlarıyla paylaşmak için cinayet işlediği iddia ediliyordu.

"Para için ölümü hızlandırıyorlardı"

Garofalo bu suçlamalarla yargılandığı davada hafta içinde mahkum edilirken aynı nedenle suçlanan diğer ilk yardım görevlisi Agatino Scalisi hakkındaki dava ise devam ediyor.

Her iki zanlı da haklarındaki suçlamaları reddediyordu.

Le Iene programına konuşan ve daha sonra mahkemede tanıklık yapan iki cenaze levazımatçısı ise ilk yardım görevlileri ve mafya klanları tarafından kurulan sistemi şöyle anlatmıştı:

"Acı çeken hastalar bazen Tanrı'nın eliyle ölmüyordu. Onlar (ilk yardım görevlileri) hastaları taşırken damarlarına hava enjekte ediyorlardı.

"Cenaze işleri ve ölülerin hastaneden eve taşınması işleminde tam kontrole sahiplerdi. Daha fazla para kazanmak için hastaların ölümünü hızlandırıyorlardı. Arkalarında da bu bölgenin suç tarihini yazan iki grup vardı."