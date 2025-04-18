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        Haberler Dünya İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

        İtalya'nın güneyindeki Napoli yakınlarında meydana gelen teleferik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:42
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        İtalya teleferik kazası: 4 ölü
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        İtalya'nın güneyindeki Napoli kentine bağlı Castellammare di Stabia beldesinde bir teleferik hattındaki kabinin düştüğü ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Ulusal basındaki haberlere göre, Castellammare di Stabia'yı Faito dağının zirvesine bağlayan teleferik hattında bugün öğleden sonra yerel saatle dün 15.00 sularında bir arıza yaşandı.

        Kabinlerde kalanların kurtarılması için çalışma başlatılırken, hattın dağın yüksek kısmındaki bir kabinle bağlantısının kesildiği bilgisi geldi.

        Faito dağının zirvesine yakın noktada bulunan kabinin düştüğü ve arama kurtarma ekiplerinin zorlu hava ve arazi şartlarında kabindekilere ulaşmak için çalışma başlattığı belirtildi.

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        İtalyan ANSA ajansının kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberinde, düşen kabinde 5 kişinin bulunduğu, bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi. Yaralının ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

        Haberlerde, kazaya teleferiğin çekme kablosunun kopmasının yol açtığı belirtildi, kazada ölenlerin turist olabileceği ifade edildi.

        Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, teleferik hattının şehir kısmındaki kalkış istasyonuna yakın noktada kalan ve yerden yaklaşık 100 metre yukarıda asılı iki kabinde mahsur kalan diğer yolcuların itfaiyenin yardımıyla tek tek kabinlerden tahliye edildiğini söyledi.

        De Luca, olayın yaşandığı yerde hava şartlarının son derece kötü olduğunu dile getirdi.

        Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de yaptığı yazılı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, teleferik kazasının nasıl yaşandığına ilişkin ivedi bir rapor istediğini, amaçlarının olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların en kısa sürede ortaya çıkarılması olduğunu kaydetti.

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