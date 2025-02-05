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        Haberler Bilgi Spor İtalya Kupası çeyrek final: Milan- Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Milan- Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        İtalya Kupası çeyrek final: Milan- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Roma ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere son 16 turunda Sassuolo'yu 6-1 yenen Milan çeyrek finale yükselmişti. Öte yandan Roma, Sampdoria karşısında 4-1 üstünlük elde edip üst tura yüksenelen takım olmuştu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Milan- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:05
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        1

        İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Roma ile kozlarını paylaşacak. İtalya'nın iki köklü kulübünün çekişmeli mücadelesi izleyicilere seyir zevki sunacak. Kritik karşılaşma San Siro'da oynanacak. Mücadeleyi tecrübeli İtalyan hakem M. Piccinini yönetecek. Peki heyecanla beklenen Milan- Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Milan- Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        2

        MİLAN- ROMA MAÇI NE ZAMAN?

        İtalya Kupası çeyrek finali Milan- Roma maçı 5 Şubat Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.

        3

        MİLAN- ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        San Siro'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MİLAN MUHTEMEL 11

        Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Musah, Fofana, Rejinders, Pulisic, Leao, Abraham

        5

        ROMA MUHTEMEL 11

        Scilar, Cristante, Mancini, N'Dicka, Rensch, Pisilli, Kone, Soule, Angelino, El- Shaarawy, Shomurodov

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