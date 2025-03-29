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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Juventus- Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Juventus- Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Serie A'nın 30. haftasında Juventus, Genoa'yı konuk ediyor. Lig'de 52 puanla 5. sırada olan Juventus, evinde kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Öte yandan 35 puanla 12. sırada bulunan Genoa, Juventus karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Juventus- Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:54
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        Juventus- Genoa maçına sayılı saatler kaldı. Lig'in en çok berabere kalan takımı olan Juventus 52 puanla 5. olarak yer aldı. Öte yandan ligde 35 puanı olan Genoa, 12. basamakta bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Juventus- Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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        JUVENTUS- GENOA MAÇI NE ZAMAN?

        Juventus- Genoa maçı 29 Mart Cumartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.

        JUVENTUS- GENOA CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

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        JUVENTUS- GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadium'da oynanacak karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.

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        KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Bu sezon sergilediği büyülü performansla dikkatleri çeken Kenan Yıldız Thiago Motta'nın en önemli kozlarından biri. Lig genelinde ilk 11'de forma şansı bulan Kenan, Genoa karşısında da sahada olacak.

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        JUVENTUS MUHTEMEL 11

        Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic

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