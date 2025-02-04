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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 23. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 23. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 23. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 54 puanla Napoli bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Monza. İtalya Serie A Ligi'nde 23. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 23. haftanın sonuçları
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        İtalya Serie A Ligi'nin 23. haftasının son maçı, Cagliari ve Lazio arasında oynandı.

        Lazio, bu hafta Cagliari'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Lazio oldu.

        Milan, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Inter ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Milan bu mücadele sonunda 35'e yükseldi.

        Empoli'yi konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 4-1 galip gelen Juventus, bu sonuçla puanını 40'a çıkardı; maçtan puansız ayrılan Empoli ise haftayı 21 puan ile noktaladı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede Napoli, rakibi Napoli ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Roma 31 puana ulaşırken Napoli toplamda 54 puana yükselmeyi başardı.

        Zorlu deplasman atmosferinde Inter, rakibi Milan ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Inter 51 puana ulaşırken Milan ise 35 puana yükseldi.

        Lecce, bu hafta Parma'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Lecce oldu.

        Venezia'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Udinese, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

        Verona, 23. haftada oynanan mücadelede Monza'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Verona böylece 23 puana yükseldi. Verona'yı ağırlayan Monza ise 13 puanda kaldı.

        Atalanta ile Torino'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Como'nu konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Bologna, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Fiorentina, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 23. Haftanın Sonuçları
        31.01.2025 22:45
        Parma
        1
        Lecce
        3
        İY(1-1)
        01.02.2025 17:00
        Udinese
        3
        Venezia
        2
        İY(0-0)
        01.02.2025 17:00
        Monza
        0
        Hellas Verona
        1
        İY(0-1)
        01.02.2025 20:00
        Atalanta
        1
        Torino
        1
        İY(1-1)
        01.02.2025 22:45
        Bologna
        2
        Como
        0
        İY(1-0)
        02.02.2025 14:30
        Juventus
        4
        Empoli
        1
        İY(0-1)
        02.02.2025 17:00
        Fiorentina
        2
        Genoa
        1
        İY(2-0)
        02.02.2025 20:00
        Milan
        1
        Inter
        1
        İY(1-0)
        02.02.2025 22:45
        Roma
        1
        Napoli
        1
        İY(0-1)
        03.02.2025 22:45
        Cagliari
        1
        Lazio
        2
        İY(0-1)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 23. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		23 17 3 3 54 22
        2
        Inter
        		22 15 6 1 51 37
        3
        Atalanta
        		23 14 5 4 47 23
        4
        Lazio
        		23 13 3 7 42 9
        5
        Juventus
        		23 9 13 1 40 19
        6
        Fiorentina
        		22 11 6 5 39 14
        7
        Bologna
        		22 9 10 3 37 8
        8
        Milan
        		22 9 8 5 35 9
        9
        Roma
        		23 8 7 8 31 5
        10
        Udinese
        		23 8 5 10 29 -8
        11
        Torino
        		23 6 9 8 27 -3
        12
        Genoa
        		23 6 8 9 26 -11
        13
        Hellas Verona
        		23 7 2 14 23 -22
        14
        Lecce
        		23 6 5 12 23 -23
        15
        Como
        		23 5 7 11 22 -11
        16
        Empoli
        		23 4 9 10 21 -11
        17
        Cagliari
        		23 5 6 12 21 -14
        18
        Parma
        		23 4 8 11 20 -13
        19
        Venezia
        		23 3 7 13 16 -16
        20
        Monza
        		23 2 7 14 13 -14

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 24. Hafta Maçları
        07.02.2025 22:45
        Como
        Juventus
        08.02.2025 17:00
        Hellas Verona
        Atalanta
        08.02.2025 20:00
        Empoli
        Milan
        08.02.2025 22:45
        Torino
        Genoa
        09.02.2025 14:30
        Venezia
        Roma
        09.02.2025 17:00
        Lazio
        Monza
        09.02.2025 17:00
        Cagliari
        Parma
        09.02.2025 20:00
        Lecce
        Bologna
        09.02.2025 22:45
        Napoli
        Udinese
        10.02.2025 22:45
        Inter
        Fiorentina
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