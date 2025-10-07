İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın görünümü

İtalya Serie A Ligi'nin 6. haftasının son maçı, Juventus-Milan mücadelesiyle tamamlandı.

Juventus, 6. hafta müsabakasında Milan ile evinde 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Juventus'un toplam puanı 12, Milan'ın ise 13 oldu.

6. haftada Napoli, Genoa'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Napoli Genoa'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Napoli oldu. Ve puanını 15'e yükseltti.

Inter, Cremonese'yi konuk etti ve maçı 4-1 kazanarak toplamda 12 puanın sahibi oldu.

Lig'in 6. haftasında Sassuolo deplasmanda Verona'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Sassuolo oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

Lazio evinde ağırladığı Torino ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Lazio 7 puana ulaşırken, Torino ise 5 puana yükseldi

Lecce, 6. haftada oynanan mücadelede Parma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Lecce böylece 5 puana yükseldi. Lecce'yi ağırlayan Parma ise 5 puanda kaldı.

Atalanta ile Como'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.