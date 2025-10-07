İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın görünümü

İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın sonuçları
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 6. hafta geride kaldı. Inter, Napoli ve Milan üç puanın sahibi oldu. Juventus puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İtalya Serie A Ligi'nin 6. haftasının son maçı, Juventus-Milan mücadelesiyle tamamlandı.
Juventus, 6. hafta müsabakasında Milan ile evinde 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Juventus'un toplam puanı 12, Milan'ın ise 13 oldu.
6. haftada Napoli, Genoa'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Napoli Genoa'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Napoli oldu. Ve puanını 15'e yükseltti.
Inter, Cremonese'yi konuk etti ve maçı 4-1 kazanarak toplamda 12 puanın sahibi oldu.
Lig'in 6. haftasında Sassuolo deplasmanda Verona'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Sassuolo oldu: Maç 1-0 tamamlandı.
Lazio evinde ağırladığı Torino ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Lazio 7 puana ulaşırken, Torino ise 5 puana yükseldi
Lecce, 6. haftada oynanan mücadelede Parma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Lecce böylece 5 puana yükseldi. Lecce'yi ağırlayan Parma ise 5 puanda kaldı.
Atalanta ile Como'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
6. haftada ev sahibi Udinese ile rakibi Cagliari berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Roma, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Bologna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Pisa 'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Bologna puanını 10'a yükseltti.