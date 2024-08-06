İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, adını yarı finale yazdırdı. Gözler ise Filenin Sultanları yarı final rakibine çevrildi. Türkiye'nin rakibi İtalya Sırbistan mücadelesinin ardından netleşecek. Bu sebeple İtalya-Sırbistan voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat, kaçta? İtalya-Sırbistan Paris 2024 çeyrek final maçı hangi kanalda?
İtalya-Sırbistan voleybol maçı canlı yayın bilgileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde İtalya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin kazananı A Milli Voleybol Takımı’nın yarı final rakibi olacak. Filenin Sultanları yarı final maçı 8 Ağustos'ta oynanacak. Bu sebeple ‘’İtalya-Sırbistan Paris 2024 çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
İTALYA-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos 2024 Salı günü yani bugün tamamlanacak.
İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.
İTALYA-SIRBİSTAN PARİS 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya-Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.