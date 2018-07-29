İtalya U19 - Portekiz U19 rakamlar

Avrupa U19 Şampiyonası Final heyecanı devam ediyor. İtalya U19, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Portekiz U19 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. İtalya U19 son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Portekiz U19, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 532 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İtalya U19 kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Portekiz U19 sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

İtalya U19 son haftadaki Portekiz U19 müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Portekiz U19 ise İtalya U19 karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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