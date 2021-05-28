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İtalya’da 'görünmez heykel' 15 bin euroya satıldı

İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun 'Io sono' (Benim) adlı görünmeyen eseri açık artırmada 15 bin euroya (155 bin 760 TL) alıcı buldu

İtalya’da 'görünmez heykel' 15 bin euroya satıldı
İHA

İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun Io sono (Benim) adlı görünmeyen eseri Milano'da bulunan Art-Rite Müzayede Evi'nde 6 bin euro fiyatla 18 Mayıs'ta açık arttırmaya çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre sanatseverlerden biri açık artırmada, materyalsiz eser için 15 euro (155 bin 760 TL) ödedi.

Alıcıya, maddi varlığı olmayan eserle ilgili sadece orijinalliğinin kanıtı olan garanti belgesi verildi.

Garau eserinin satışı hakkında yaptığı açıklamada, "Müzayede reddedilemez bir gerçeğe tanıklık etti. Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre boşluğumuzu boşaltıp geriye hiçbir şey kalmasa bile hiçbir şeyin ağırlığı yoktur. Bu nedenle yoğunlaşan ve kısacası içimizde parçacıklara dönüşen enerjiye sahiptir” dedi.

Garau, görünmez eserini daha önce, Milano'daki Scala Meydanı'nda düzenlenen sergisi dahilinde bir beyaz çerçeve içerisinde sergilemişti.

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