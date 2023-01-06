İtalya'dan Sinisa Mihajlovic'in vefatının ardından üzücü bir haber daha geldi. İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, 58 yaşında hayatını kaybetti.

İlk olarak 2017 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan İtalyan futbol adamı, 2020 yılında hastalığı yendiğini duyurmuştu. Kötü hastalık, 2021'de tekrarladı ve bu kez Vialli mücadeleyi kazanamadı.

Futbolculuk kariyerinde Sampdoria, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Vialli, Juventus ile 1996'da Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.