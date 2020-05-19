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İtalyan gazetesinden flaş Libya iddiası

İtalyan La Stampa Gazetesi, Libya Hükümeti'nin daha önce Türkiye ile imzaladığı mutabakatlara benzeyen yeni bir anlaşmayı başka bir ülkeyle de yapmaya yakın olduğu iddia etti

Libya
AA

Libya Hükümeti'nin, daha önce Türkiye ile imzaladığı mutabakatlara benzeyen yeni bir anlaşmayı başka bir ülkeyle de yapmaya yakın olduğu iddia edildi.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Stampa’nın Birleşmiş Milletlere yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Libya’nın yeni bir stratejik ortakla askeri bir anlaşma yaparak yeni kazanımlar elde etmeye yakın olduğu ve bu anlaşmanın Libya Başkanlık Konseyi ile Türkiye arasındaki anlaşmaya çok benzediği" belirtildi.

Haberde, söz konusu anlaşmanın bugünlerde imzalanabileceği ifade edildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, 13 aydır süren çatışmalarda, Fayiz es-Serrac liderliğindeki Libya Hükümeti'nin, aldığı yardımlar sayesinde sahadaki durumu değiştirebildiği yorumu da yapıldı.

Haberde, Libya Hükümeti'nin dün başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısında 50 kilometrekareye yayılan 10 ila 70 bin askerin konuşlandığı Vatiyye Hava Üssü'nü alarak mücadelesini taçlandırdığı ifadeleri de yer aldı.

Vatiyye üssünün Libya Hükümeti unsurlarınca alınmasının darbeci lider General Halife Hafter'e "ciddi darbe" olduğu da kaydedildi.

La Stampa'nın haberinde, "Vatiyye'nin ele geçirilmesi, Libya Hükümeti için ülkenin batı kıyıları ve alt kıyı kuşağının neredeyse tümünün kontrolünü yeniden kazanmak anlamına gelirken, Ankara için ise Akdeniz'in güney kıyılarında ilk askeri desteğini tesis etmesini temsil ettiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

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