İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların babası' Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların babası' Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı

Operasyonu yapan jandarma güçlerinin özel operasyon birimi ROS’un açıklamasına göre Messina Denaro Sicilya'da tedavi amacıyla gittiği klinikte tutuklandı. 60 yaşındaki Messina Denaro, 1993’ten bu yana aranıyordu. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların babası' Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
BBC TÜRKÇE

İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatının ardından yakalandı.

Sicilya adası merkezli Cosa Nostra’nın ‘’Babaların babası’’ olarak anılan lideri Matteo Messina Denaro, adanın başkenti Palermo’da bir özel klinikte ele geçirildi.

Operasyonu yapan jandarma güçlerinin özel operasyon birimi ROS’un açıklamasına göre Messina Denaro tedavi amacıyla gittiği klinikte tutuklandı.

60 yaşındaki Messina Denaro, 1993’ten bu yana aranıyordu.

Kurbanlarıyla ‘’bir mezarlığı doldurabileceğiyle’’ övünmesiyle hatırlanan mafya liderinin yaklaşık 50 cinayetle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Mafya lideri, onlarca kişiyi öldürmek ya da cinayet emrini vermekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Bu cinayetler arasında, bir mafya itirafçısının oğlunun öldürülerek asitle yok edilmesi ve mafyayla mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya 1992’de düzenlenen suikastler de yer alıyordu.

Matteo Messina Denaro, yakalanmaktan uzun süre kurtulması nedeniyle çizgi roman kahramanı ‘’Diabolik’’ ismiyle de aranıyordu.

Mafya babasının uzun zamandır kaçak olması nedeniyle güncel görüntüsü de bilinmiyor ve dijital yaşlandırma efektiyle hazırlanan fotoğraflarla aranıyordu.

Messina Denaro’nun yakalandığı haberi kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalında ‘’Bugün güzel bir gün’’ diye duyuruldu.

Başbakan Giorgia Meloni de haberi, ‘’Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük bir zafer’’ şeklinde yorumladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin için devlet töreni yapılmadı, cenazeye birçok kraliyet ailesi temsilcisi katıldı
BBC Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin için devlet ...
Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle eleştirilen Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
BBC Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle ...
Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: 'Pilot arıza bildirmedi, hava koşullarında sorun yoktu'
BBC Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: ...
BM raporu: Uluslararası şirketler yaptırımlara rağmen Myanmar ordusuna silah yapımı için malzeme tedarik ediyor
BBC BM raporu: Uluslararası şirketler yaptırımlara rağmen ...
Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: Evleri basıldı, araçlarına el kondu
BBC Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: ...
İngiltere'de hükümet polise protestoları 'kamu düzenini bozma' aşamasına gelmeden dağıtma yetkisi vermeyi planlıyor
BBC İngiltere'de hükümet polise protestoları 'kamu ...
Eski Afgan milletvekili Mürsel Nebizade, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
BBC Eski Afgan milletvekili Mürsel Nebizade, evinde ...
İngiltere'de Heathrow Havaalanı'nda bulunan uranyumla ilgili bir kişi gözaltına alındı
BBC İngiltere'de Heathrow Havaalanı'nda bulunan uranyumla ...
Nepal’de uçak düştü: En az 40 ölü
BBC Nepal’de uçak düştü: En az 40 ölü
İsrail’de hükümetin yargı planına karşı 80 bin kişi sokağa çıktı
BBC İsrail’de hükümetin yargı planına karşı 80 bin kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.