İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan kanata Noah Okafor hamlesi!
Gelecek sezon kanat transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlıların, Milan'ın futbolcusu Noah Okafor'u gündemine aldığı belirtildi
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılar, hücum hattına takviye yapmak için Milan'da forma giyen İsviçreli forvet Noah Okafor'u gündemine aldı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Milan'ın futbolcusu Noah Okafor'u kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, bu sezon Napoli'de kiralık forma giyen Okafor'un 23.5 milyon Euro'luk bonservisi olduğu ve mavi-beyazlıların bu bedeli ödemeyeceği bildirildi.
Öte yandan Milan'ın 2023'te 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı İsviçreli için, bu bedelin altında bir ücretle serbest bırakmak istemediği vurgulandı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli'ye kiralanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 21 maçta 595 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asist kaydetti.