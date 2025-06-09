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        Haberler Spor Transfer İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan kanata Noah Okafor hamlesi! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan kanata Noah Okafor hamlesi!

        Gelecek sezon kanat transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlıların, Milan'ın futbolcusu Noah Okafor'u gündemine aldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:23
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        Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

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        Siyah-beyazlılar, hücum hattına takviye yapmak için Milan'da forma giyen İsviçreli forvet Noah Okafor'u gündemine aldı.

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        Calcio Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Milan'ın futbolcusu Noah Okafor'u kadrosuna katmak istiyor.

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        Haberde, bu sezon Napoli'de kiralık forma giyen Okafor'un 23.5 milyon Euro'luk bonservisi olduğu ve mavi-beyazlıların bu bedeli ödemeyeceği bildirildi.

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        Öte yandan Milan'ın 2023'te 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı İsviçreli için, bu bedelin altında bir ücretle serbest bırakmak istemediği vurgulandı.

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        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli'ye kiralanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 21 maçta 595 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asist kaydetti.

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