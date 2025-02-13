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        Haberler Gündem HT Trend İtfaiyeci baba, oyun oynarken odada kilitli kalan oğlunu kurtardı; o anlar kamerada

        İtfaiyeci baba, oyun oynarken odada kilitli kalan oğlunu kurtardı; o anlar kamerada

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 yaşındaki Selim Koşar kendisini odaya kilitledi. Odadan çıkamayan Selim'i itfaiye eri olan babası Selçuk Koşar kurtardı. Baba Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:06
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        Bu sefer oğlunu kurtardı
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        Yalova'da, evinde oyun oynadığı sırada kendisini odaya kilitleyen 4 yaşındaki Selim Koşar, itfaiye eri olan babası tarafından kurtarıldı. Baba Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" derken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Evinde oyun oynayan Selim Koşar, kendisini odaya kilitledi. Annesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen itfaiye eri olan baba Selçuk Koşar, terasa çıktı. Oğlunun odasındaki pencereyi aralayan baba, önce çocuğunu sakinleştirdi, ardından anahtarı vermesini istedi. Anahtarı alarak odanın kilidini açan Koşar, ardından oğluna sarıldı. Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" derken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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