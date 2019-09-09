İthaki Çocuk'tan iki yeni kitap

İthaki Yayınları şimdi de çocuklar için birbirinden güzel kitaplar yayınlayacak. İthaki Çocuk'un ilk kitabı ilki Hint asıllı ABD’li yazar (1991) Roshani Chokshi’nin “Aru Shah ve Zamanın Sonu" çıktı. Ortaöğretim ve lise yaş grubuna hitap eden kitap, Disney’in “Rick Riordan Sunar” markasından çıkan bir seri. Kitap Hindu mitolojisinden faydalanılarak yazılmış soluk soluğa bir macera olarak tanımlanıyor.

Roshani Chokshi

İrlandalı yazar Eoin Colfer’in, “Yeni bir yıldız doğuyor. Aru Shah ve Zamanın Sonu akıl almaz ve dâhiyane. Orijinal ve büyüleyici olan bu hikâye, zekâ ve sihirle parıldıyor. Fantastik kurgu hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.” dediği kitabı, New York Times'ın en çok satanlar listesinden aşina olduğumuz ABD’li yazar Shannon Messenger de şöyle tanımlıyor: “Çok komik ve dâhiyane, zekâ ve sıcaklık dolu, hayret verici. Aru Shah efsanelerin büyük kahramanlarının yanında bir yer hak eden zeki ve inandırıcı bir kahramaniçe. Bu kitap var olduğu ve devamı da geleceği için çok memnunum!”

Jonathan Stroud kitap için “Uyarı! Bu kitap sizin için iyi olamayacak kadar fazla akıl almaz efsaneler, korkutucu iblisler ve heyecan verici maceralar içeriyor. Ah, bir de bir filin ağzına şimdiye kadar girmiş en alaycı kahramaniçelerden birini. Bayıldım. Bence siz de bayılacaksınız.” diyor.

