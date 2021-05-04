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İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikaf ibadetine nasıl niyet edilir? İşte itikaf ibadeti hakkında merak edilenler

Mübarek Ramazan ayı ibadetlerinden biri olan itikaf günü geldi çattı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadeti için hazırlanmak isteyen Müslümanlar, itikafın faziletini ve şartlarını araştırıyor. İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikaf ibadetine nasıl niyet edilir? İşte itikaf fazileti

İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikaf ibadetine nasıl niyet edilir? İşte itikaf ibadeti hakkında merak edilenler

Günahlarına tövbe etmek, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak için Ramazan ayını fırsat bilen Müslümanlar itikaf ibadetini araştırıyor. Ramazan ayının son 10 gününde yapılması daha faziletli olarak kabul edilen İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikaf ibadetine nasıl niyet edilir? İşte itikaf fazileti

İTİKAF NEDİR?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

İTİKAF FARZ MI, SÜRESİ NE KADAR?

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290).

İTİKAF İBADETİ ŞARTLARI

Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

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